▲ 【有線寬頻1097】新世界發展鄭家純累斥2.09億增持有線寬頻大股東永升 邱達昌、李思廉盡沽持股

有線寬頻 （01097） 大股東永升（亞洲）出現股權易手，有線寬頻發公告指，主席邱達昌以1.48億元，向新世界發展 （00017） 主席鄭家純出售永升的24.5%股份；富力地產 （02777） 創辦人李思廉也以6090萬元，向鄭家純出售永升16%股份。

完成後，鄭家純永升亞洲權益由31.5%增至72%，同時意味邱達昌及李思廉會完全沽清永升及有線權益。有線周三（10日）復牌。

鄭家純的有線寬頻權益會或達31%以上

本報曾向有線查詢日後管理層會否出現變動，發言人表示，公司無補充、請參考公司公告。現時永升持有有線寬頻43.2%權益，估計交易完成後，鄭家純的有線寬頻權益會達到31%以上。

值得留意是，公告指邱達昌會向鄭家純出售永升的24.5%股份及永升尚未償還予他的3.716億元銷售貸款；同樣地，李思廉將永升16%股份聯同永升尚未償還的1.234億元銷售貸款出售予鄭家純。

交易需得到通訊局批准

永升另外兩位股東方面，周大福企業及弘毅投資董事長兼創始人趙令歡持股不變，分別繼續持有永升14%股份。

今次交易也需得到通訊局發出批准，此外，由於今次涉及控制權變動，今次永升交易完成後，會觸發強制性現金要約，鄭家純一方會以0.0264元提出股份要約，作價較停牌前的0.068元折讓61.2%。

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編輯：李哲毅