約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛

英國實行「議會至上」的政治模式，立法機關權力極大，尤其執政黨議員非常有影響力，企業於是千方百計，拉攏國會議員，營造有利政策環境，雙方關係千絲萬縷，英國保守黨議員帕特森（Owen Paterson）最近就被揭發收受利益，引發一場政治風波。

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