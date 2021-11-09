約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 環球社會熱點 22:28 2021/11/09 分享： 英國實行「議會至上」的政治模式，立法機關權力極大，尤其執政黨議員非常有影響力，企業於是千方百計，拉攏國會議員，營造有利政策環境，雙方關係千絲萬縷，英國保守黨議員帕特森（Owen Paterson）最近就被揭發收受利益，引發一場政治風波。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 2021/11/08 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 2021/11/05 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/04 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 2021/11/03 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 你可能感興趣 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 19:22 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 01:00 2021/11/08 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 01:00 2021/11/05 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 最新專欄文章 更多 國金札記 - 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 今日 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 國金札記 - 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 2021/11/08 停用煤炭承諾 雷聲大雨點小？ 國金札記 - 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 2021/11/05 痛失弗吉尼亞 民主黨醒覺未？ 國金札記 - 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/04 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 政治 辭職 醜聞 約翰遜 英國 英國國會 英國保守黨