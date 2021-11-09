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【美股焦點】通用電氣將分拆為3間上市公司　分別專注航空、醫療及能源　股價盤前升逾8%

股市 21:10 2021/11/09

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通用電氣將分拆為3間上市公司　分別專注航空、醫療及能源

美國工業巨頭通用電氣（美：GE）周二（9日）宣布，將業務分拆為3間上市公司，分別專注航空、醫療保健及能源。

通用電氣盤前曾升17%，現升8.25%。

通用電氣表示，計劃2023年初先拆分醫療保健業務，預計保留其中19.9%的股份。通用電氣又會將 GE Renewable Energy、GE Power 和 GE Digital 合併為一個業務，定位為能源轉型公司，然後計劃在2024 年初分拆該業務。完成這些交易後，通用電氣將成為一家以航空為重點的公司。

仍專注於推動營運改善工作 2023年實現高個位數現金流利潤率

通用電氣稱，仍然會專注於推動營運改善工作，以實現當前業務組合的可持續盈利增長，從而在 2023 年實現高個位數的自由現金流利潤率。

通用電氣最近出售飛機租賃部門GECAS將大幅減少債務水平，未來會致力於繼續減少債務水平以及戰略資本部署。

GE 董事長兼首席執行官Lawrence Culp稱，通過創建3個行業領先的上市公司，每個公司都可以從更加專注業務、量身定制的資本配置及保持戰略靈活性，從而推動客戶、投資者和員工的長期增長和價值。

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美股 通用電氣（General Electric，美：GE）

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