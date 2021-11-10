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女友甜笑望實里安納度 貝索斯點名警告「情敵」

環球社會熱點 08:35 2021/11/10

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亞馬遜創辦人貝索斯與女友桑切斯，早前一同出席洛杉磯的藝術與電影晚宴，同場嘉賓更包括奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧。桑切斯當時甜笑望實里安納度，貝索斯其後在社交媒體開玩笑，點名警告「情敵」里安納度。

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美媒報道，貝索斯（Jeff Bezos）周末帶同女友桑切斯（Lauren Sanchez），出席位於洛杉磯的藝術與電影晚宴LACMA Art+Film Gala。

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社交媒體上流傳一段兩人與里安納度（Leonardo DiCaprio）同場交談的片段，顯示身穿銀色晚裝的桑切斯面露甜美笑容，神情專注地望實里安納度，姿態有如一名粉絲。

而貝索斯則保持微笑站在兩人身邊，望著女友興奮地與里安納度交談。

這段影片在Twitter錄得約1,760萬瀏覽次數，有網民笑言貝索斯面對里安納度這種對手應感到不安，建議他將女友送去太空。更有網民稱從未發現里安納度如此高，變相嘲笑貝索斯的身高。

貝索斯其後於Twitter上載一張照片，顯示他站在一個寫有「危險！跌倒懸崖可致命」得警告牌後。他在帖文開玩笑地點名里安納度，似乎是在警告對方。

貝索斯2019年被揭戀上主播出身的桑切斯，與妻子麥肯齊（MacKenzie Scott）同年離婚，並將4%的亞馬遜股份分給前妻。

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責任編輯：鄭錦玲

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