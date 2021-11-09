【土地規劃】一千公頃填海面積發展項目 人工島研究專家小組舉行首次會議

先前政府最新回應有關交椅洲人工島土地用途規劃的查詢中指出，依目前情況，政府建議在約1,000公頃填海範圍中，會預留不少於20%作為住宅用途，而非有報道所指的10%

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在交椅洲約1,000公頃人工島這個項目上，政府表示在6月已經委聘顧問作詳細規劃及工程研究，並為連接人工島的優先道路和鐵路進行技術可行性研究。而在今天，政府就中部水域人工島研究成立的專家顧問小組終於舉行了首次會議，這次的專家顧問小組由來十名非官方及來自不同領域的學者、專業人士和專家組成。

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先前政府提到期望可以將該區發展為香港第三個商業核心區，提供約20萬個就業機會，因此在是次會議上，專家顧問小組成員與土木工程拓展署、規劃署代表和顧問團隊深入討論及研究了有關人工島的不同議題，當中包括規劃和城市設計原則、基建工程、交通規劃、可持續發展和碳中和，以及智慧、環保和具抗禦力措施等項目。

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責任編輯：鄭日棱