【MPF】富達推強積金網上提取平台　退休成員可申請定期提取退休金

▲ 富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕 （資料圖片）

富達國際推出強積金（MPF）網上提取平台，供符合退休資格的強積金成員，在網上隨時申請提取強積金。計劃成員可按退休計劃和日常開支的狀況，預設所需的提取金額及周期，可以每月、每季或每年方式提取退休金。

有興趣的合資格強積金成員，登入富達理財網的數碼平台，便可使用強積金網上提取平台；再按喜好設定提取強積金的申請，包括提取金額、周期、首次交易日、完結日期和付款方式。最後上載所需證明文件，並遞交申請即可。

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富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，不少退休人士在符合退休年齡時，便立即提取全部退休儲蓄，置於儲蓄帳戶。但在低息環境下，而且面對退休期間的通脹和長壽風險，投資者需要了解持續投資的重要性。

平台適用於已達到65歲退休年齡，或以提早退休作為理由而申索強積金帳戶結餘，或可扣稅自願性供款（TVC）結餘的成員。其他權益（如特別自願性供款及/或自願性供款的結餘）的預設定期提取，須透過表格遞交申請及只能以每年方式提取，並受最低提款要求及其他條款及細則約束。

富達同時推出「退休提取金額計算機」，助退休人士估算合適的定期提取金額。

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