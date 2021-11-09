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【滙豐控股5】滙豐中國財管業務上調招聘人數 計劃重返印度私銀業務

股樓投資 21:59 2021/11/09

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外電報道，滙豐(00005)透露其中國財富管理業務的招聘目標已提前完成，並正在研究重新進入印度的私人銀行業務，這是其將亞洲和財富管理作為增長關鍵支柱計劃的一部分。滙豐將在財富管理和私人銀行業務，投入35億美元，以實現其至2025年成為為亞洲頂級財富管理機構的目標。滙豐周二收報45.55元，跌0.3%。

【大行點睇】摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽   詳情請看【下一頁

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滙豐財富管理和個人銀行業首席執行官馬勵濤表示，基於該行在內地屬國際性銀行的龍頭，因此有意捕捉拓展業務的機遇，包括擴張私人銀行業務。目前滙豐計劃強化其中國移動財富規劃服務滙豐聆峰（HSBC Pinnacle），措施包括在年底前聘用約700名私人財富規劃師，較原先計劃聘用550名的目標為高。

【HKTV Mall】香港科技探索上月商品交易額增17% 大和指遜預期下調目標價   詳情請看【下一頁

另外，滙豐有意重返曾於2015年退出的印度私人銀行業務。該行指，在印度擴展的兩個主要支柱是是保險和資產管理，滙豐今年會就當地的私人銀行業務發展，作出戰略部署。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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