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[理財智慧]加密貨幣系列5---甚麼是以太坊

理財智慧 19:52 2021/11/09

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對好多人而言，加密貨幣就是比特幣，其他貨幣不值得投資，例如狗狗幣、柴犬幣等Meme幣，大升大跌只是非理性炒作。但其實，比特幣只是第一代加密貨幣，功能十分有限。以太幣等較新型加密貨幣，功能遠較比特幣強勁（比特幣即將進行Taproot升級，增強功能，但效果未知），不少人相信，以太幣會超越比特幣，成為加密貨幣之王。

先了解一些概念，以太坊（Ethereum）是指一個區塊鏈，可以運行不同程式，而以太幣（Ether、ETH）就是這條區塊鏈上的原生貨幣。不過好多時華文幣圈會將兩者混合使用，讀者需明白箇中分別便足夠。與比特幣不同，以太坊鏈上可以運行一些應用程式，而比特幣鏈上暫時只有記帳功能。例如網上遊戲謎戀貓（CryptoKitties），玩家可以在遊戲中養貓，購買、售賣、馴養它們。與一般遊戲不同，整個程式是在區塊鏈上運行，而不是中央伺服器。另外，亦有各式各樣的金融服務，可以投資者購買。

【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭

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有人形容以太坊為虛擬電腦，而比特幣只是虛擬計算機，將來以太坊因其強勁功能，會取代比特幣。實際中，以太幣市值已佔加密貨幣兩成，比特幣由以太坊發明前的九成，跌至近日的四成左右。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 金融服務 區塊鏈 服務 金融 以太坊 比特幣

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