【內房危機】美聯儲憂中國房地產風險外溢　波及美國

▲ 【內房危機】美聯儲憂中國房地風險外溢 波及美國

美國聯儲局高度關注中國房企債務問題發展，周一（8日）在其半年發布一次的金融穩定報告（Financial Stability Report）中表示，中國房地產業壓力可能會為中國金融體系帶來壓力，並波及美國。「儘管中國當局已採取措施為房地產市場降溫，但仍存在金融脆弱性繼續上升的風險。」

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報告指出，中國企業和地方政府債務仍然很大，尤其是以中小型銀行為首的金融部門槓桿率很高，房地產估值被拉高。如果中國政府持續對高槓桿的機構進行監管，可能會對這些負債纍纍的公司造成潛在壓力，尤其是房地產企業，引發如恒大事件的擔憂，報告認為，這種壓力可能透過房地產價格上漲，或投資者風險偏好下降等影響，造成外溢風險，傳播到中國金融體系。鑑於中國經濟和金融體系的規模以及與全球的貿易關係，中國金融體系的壓力會令風險情緒惡化，為全球金融市場帶來壓力，更對全球經濟增長構成風險，間接影響美國。

報告中的與會人士認為，儘管今次行動波動性比過去大，但中國政府似乎更願意支持企業追求去槓桿化和符合監管目標的行為，同時擔心政府官員會誤判這場改革帶來的不穩定性和蔓延的規模。與會人士主要關注當局採取措施避免恒大違約事件造成的混亂，影響更多房地產行業和為金融系統帶來壓力。

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自上次5月份公布調查結果以來，與通脹相關的擔憂、變種病毒影響和風險資產估值升高仍然是報告首要考慮因素，同時亦有一些新的風險出現，包括中國監管變化帶來的可能影響、財政支出下降以及維持寬鬆的貨幣政策。

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編輯：曾樂詩