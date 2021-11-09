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喬布斯組裝首部Apple電腦 拍賣價料達468萬

環球社會熱點 19:55 2021/11/09

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Apple（蘋果）每次發布新產品都深受一眾果迷追捧，而初代產品更是果迷收藏之選。Apple創辦人喬布斯多年前有份組裝的一部初代蘋果電腦Apple-I，將於本周舉行拍賣，成交價料可達60萬美元（約468萬港元）。

【Apple】一塊布賣149蚊 點解可以賣咁貴？ 【下一頁】

Apple於45年前推出初代蘋果電腦Apple-I，全球僅得200部。教主喬布斯（Steve Jobs）親自加持，與另一創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）在喬布斯寓所共同設計及組裝Apple-I，在眾多Apple產品當中擁有殿堂級地位。

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這款電腦外型復古，Apple-I當年僅得6部的機身外殼採用夏威夷相思木打造，今次拍賣的這部電腦正是其中之一。買家當時購入Apple-I後，需自行購置電源供應器、鍵盤及顯示屏使用。

Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念 【下一頁】

是次拍賣的這部電腦的狀態良好，至今仍能開機。美國一名社區學院教授多年前購入這部電腦，但於1977年決定換Apple-II，並將Apple-I轉售給一名學生，而這名學生保存至今。

紐約一間拍賣行2014年以90.5萬美元（約705.9萬港元）售出一部Apple-I。美媒引述專家指出，他們預計今次拍賣的這部Apple-I，成交價會介乎40萬美元（約312萬港元）至60萬美元。

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責任編輯：鄭錦玲

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