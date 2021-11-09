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【商業數據通】滙豐夥HKTVmall推電商融資計劃　以商業數據作信貸評估

Hot Talk 19:43 2021/11/09

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滙豐香港工商金融主管方嘯（左）、香港科技探索有限公司集團財務總裁黃雅麗。

由金管局牽頭成立的「商業數據通」2022年底正式推出。HSBC滙豐與香港科技探索（01137）的HKTVmall合作推出數碼商戶融資計劃，利用商業數據作信貸評估，加快商戶貸款流程。超過200間HKTVmall商戶會獲邀參加首階段計劃。

余偉文：商業數據通完成550宗貸款、爭明年底正式推｜【下一頁】

根據合作計劃，滙豐將利用HKTVmall一系列的商業數據評估客戶的貸款申請，包括：營業額、貨品種類，以及退貨和退款記錄等。

計劃將分階段予HKTVmall商戶參與，提供為期90天、高達50萬美元的貿易貸款額，毋須額外提交財務報告或抵押品。滙豐亦會為有額外資金需要的商戶，提供度身訂造的方案。

滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資　金管局「商業數據通」成員｜【下一頁】

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，大數據和其他新興科技為銀行帶來巨大機遇，以進一步推動創新，惠及商界。滙豐很高興與HKTVmall促成這次合作，在更全面地照顧電商所需的同時，亦支持香港普及金融的發展。滙豐將繼續投資於數碼化進程，並促進與不同金融科技生態圈參與者更緊密的合作。

香港科技探索有限公司集團財務總裁黃雅麗稱，集團旗下的HKTVmall更加重視大數據的重要性和貢獻，因此推出數據共享庫，希望向社會上不同的持份者釋放大數據的潛力。

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金融機構 港股 黃雅麗 營業額 香港科技探索（01137） 香港金融管理局 香港 滙豐控股（00005） 大數據 金融

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