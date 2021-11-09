MONACO ONE再加推170伙　會地︰提價約5%　落實本周六首輪銷售

由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE早前公布價單後隨即開始收票，市場消息指，項目不足一星期累收逾3,000入登記，超額約15倍。發展商表示將再加推價單第3號，涉及170伙。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批單位戶型以一房至三房標準單位為主，平均呎價對比舊價單有5%加幅，而項目價單第1及第2號，平均呎價分別為23,365元及24,543元。他續指，至今3張價單已合共推出368伙單位，佔全盤約75%，而項目已落實於本周六（13日）進行首輪銷售，並會推出項目唯一一個天際特色戶招標，詳情於稍後公布。

資料顯示，MONACO ONE位於啟德沐泰街10號，共有1座，提供492伙，實用面積由319至1,471平方呎，涵蓋一房至四房間隔，另設特色戶，項目預計關鍵日期為2023年3月。

【示範單位】MONACO ONE開價在即 三房單位522呎連裝修賣【下一頁】

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