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【大行點睇】減門店未解決關鍵問題 野村削海底撈目標價近半

股樓投資 19:37 2021/11/09

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海底撈 （06862） 早前公布關店計劃，大行看法不一。野村認為策略令門店密度降低，雖然令餘下門店人流增加，降低租金壓力，但短期內盈利將受一次性租賃減值而降低，加上不裁員未能令員工成本降低，短期盈利難有好表現。

野村又指，措施並未解決海底撈目前的挑戰，包括疫情下火鍋較不受歡迎，公司未能吸引年輕客戶，平均單價未能增加，員工成本遠高於同行等。野村把海底撈目標價由31.6元大幅降至17元，評級由「中性」降至「減持」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

疫情 火鍋 減持 經濟 海底撈（06862）

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