  • 21°C
香港時間 : 20211109日 (二) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【NVIDIA元宇宙】盤前再升5%勢創新高　NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場

19:45 2021/11/09

分享：

【美股焦點】NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場

NVIDIA（美：NVDA）首席執行官黃仁勳周二（9日）宣布推出多款產品，涵蓋虛擬化身、企業人工智能、網絡安全、量子計算、汽車和醫療保健等。NVIDIA在周二舉行的GTC大會宣布，對其Omniverse Enterprise平台進行重大擴展，包括 Omniverse Replicator 及Omniverse Avatar兩項延伸技術。

NVIDIA盤前急升5%，報323.1美元，開市勢創新高。

Omniverse Avatar 是一項整合語音AI 、機器視覺、自然語言理解、推薦引擎與模擬技術的虛擬化身功能。NVIDIA展示下，Omniverse Avatar可作為快餐店的智能客服系統，透過自然語意了解辨別兩位客戶的訂單。NVIDIA利用上述技術，以黃仁勳本人形象結合 「Toy Jensen」，與多位用戶大談生物學與氣候科學議題。

Omniverse Replicator則是訓練數據生成引擎，可持續產生能用於訓練的合成數據，並且符合真實物理狀態，藉此讓機器人、車輛可利用這些資料持續進行訓練，除了可以填補訓練數據不足問題，Omniverse Replicator更可解決在真實世界也難以補齊的資料落差情況，例如熱地帶的開發者能模擬雪地環境中的訓練需求。

NVIDIA宣布推出針對AI語言模型訓練Nemo Megatron的技術、基於雙 NVIDIA Orin 晶片的 Hyperion 8 開放自動駕駛平台。NVIDIA Orin 是 NVDIIA 新一代嵌入式超級電腦晶片，一套 Hyperion 使用兩個 Orin 晶片為基礎，包括12具相機、9個雷達、12個超音波感測器與一個前置光達，可以加速實現無人化的自動駕駛技術。

英偉達NVIDIA與台積電TSM同為芯片股　為何走勢不大同？

【元宇宙】Nvidia市值突破7000億美元　超越巴郡成第七大美股

【芯片大戰】Nvidia收購Arm交易或面臨歐盟反對

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA）

下一篇文章

【騰訊700】騰訊加碼「職業里程碑」員工福利　入職15年可提前退休（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【港元定存】天星3個月港元定存年息加至0.8厘 虛擬銀行齊加短存息
【港元定存】天星3個月港元定存年息加至0.8厘 虛擬銀行齊加短存息
【富途FUTU】富途盤前跌逾5%　官媒再點名：跨境金融業態或致資本外流
【富途FUTU】富途盤前跌逾5%　官媒再點名：跨境金融業態或致資本外流
【宏利派息】宏利宣派股息翌日加碼多派18%　逆市漲近1.3%（第二版）
【宏利派息】宏利宣派股息翌日加碼多派18%　逆市漲近1.3%（第二版）
【高息股攻略】邊隻港股9厘息　兼享Nvidia元宇宙概念？
【高息股攻略】邊隻港股9厘息　兼享Nvidia元宇宙概念？
【教育股風暴】內地據報計劃重開學生課外輔導　中概教育股早段向好
【教育股風暴】內地據報計劃重開學生課外輔導　中概教育股早段向好
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款