【NVIDIA元宇宙】盤前再升5%勢創新高　NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場

▲ 【美股焦點】NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙 人工智能虛擬化身技術登場

NVIDIA（美：NVDA）首席執行官黃仁勳周二（9日）宣布推出多款產品，涵蓋虛擬化身、企業人工智能、網絡安全、量子計算、汽車和醫療保健等。NVIDIA在周二舉行的GTC大會宣布，對其Omniverse Enterprise平台進行重大擴展，包括 Omniverse Replicator 及Omniverse Avatar兩項延伸技術。

NVIDIA盤前急升5%，報323.1美元，開市勢創新高。

Omniverse Avatar 是一項整合語音AI 、機器視覺、自然語言理解、推薦引擎與模擬技術的虛擬化身功能。NVIDIA展示下，Omniverse Avatar可作為快餐店的智能客服系統，透過自然語意了解辨別兩位客戶的訂單。NVIDIA利用上述技術，以黃仁勳本人形象結合 「Toy Jensen」，與多位用戶大談生物學與氣候科學議題。

Omniverse Replicator則是訓練數據生成引擎，可持續產生能用於訓練的合成數據，並且符合真實物理狀態，藉此讓機器人、車輛可利用這些資料持續進行訓練，除了可以填補訓練數據不足問題，Omniverse Replicator更可解決在真實世界也難以補齊的資料落差情況，例如熱地帶的開發者能模擬雪地環境中的訓練需求。

NVIDIA宣布推出針對AI語言模型訓練Nemo Megatron的技術、基於雙 NVIDIA Orin 晶片的 Hyperion 8 開放自動駕駛平台。NVIDIA Orin 是 NVDIIA 新一代嵌入式超級電腦晶片，一套 Hyperion 使用兩個 Orin 晶片為基礎，包括12具相機、9個雷達、12個超音波感測器與一個前置光達，可以加速實現無人化的自動駕駛技術。

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