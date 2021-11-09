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【電動車】Elon Musk弟弟拋售Tesla股票　套現近1.1億美元

股樓投資 19:59 2021/11/09

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據 《華爾街日報》引述美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，Tesla（TSLA）創辦人Elon Musk的弟弟Kimbal Musk在上周五（5日）通過行使Tesla股票期權獲利近1.1億美元（約8.5億港元）。

報道引述SEC的文件指出，Tesla董事會成員之一的Kimbal Musk在上周五行使了他的股票期權，以每股74.17美元的價格購入2.5萬股Tesla股票，隨後立即分批拋售，賣出價格在每股1,223美元至每股1,236美元不等，套現約1.088億美元。

【富人稅】近60%網民支持馬斯克出售10%Tesla股票 Elon Musk：準備接受任何結果　【下一頁

在完成上述交易後，Kimbal Musk仍持有超過51.1萬股Tesla股票，按照周一（9日）收盤價1,162美元計算，這些股票價值約5.94億美元。

在他進行交易後，Elon Musk在上周六（6日）詢問Twitter用戶他是否應該出售10%的Tesla股份，吸引了逾350萬網民參與，當中57.9%投贊成，42.1%反對。Elon Musk回應表示，自己已準備接受投票結果。

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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