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【監管風暴】下一波監管到乳制品？ 官媒指產品過分追求高端化

股樓投資 19:06 2021/11/09

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內地官媒引述中國社會科學院農村發展研究所研究員評論，指內地奶業存在人均乳製品消費水平低、城鄉之間及城鄉內部不同人群消費水平差距較大，乳製品價格偏高壓抑乳製品的消費需求，令內地人均乳製品消費量與奶業發達國家消費水平差距較大。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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評論又指，奶業重要任務應該是向廣大消費者提供價格親民、營養又安全的優質乳製品，而優質不是指高價格或高端化，而是營養及安全水平優質。過度追求高端化不利內地奶業自給率達到目標，除了因為奶生產成本偏高外，奶業高端化令國外乳製品更易進入市場。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國社會科學院 中國 經濟

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