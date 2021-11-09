【新冠疫情】港府延長社交距離措施至14日 研進一步於食肆等處所嚴推安心出行

港府今日（9日）宣布，現行社交距離措施延長14日至11月24日，食物及衞生局表示，為加強出現確診個案時追蹤接觸者的效率，保障市民和員工安全，政府正研究於餐飲業務處所和合適表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」流動應用程式，詳情稍後公布。

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政府發言人解釋，由於全球疫情持續嚴峻，為保障市民健康，同時為日後恢復與內地通關、跨境出行創造有利條件，故當局作出相關決定。同時，他指出本港80歲或以上長者新冠疫苗的接種率只有15%，意即有85%處於該年齡層的長者正身於高風險狀態，是相當危險的信號。復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。

政府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，在本港第五波疫情來臨前盡早接種疫苗。

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責任編輯：潘曉豐