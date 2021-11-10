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英媒揭12議員兩年秘賺逾3700萬 文翠珊第二多

環球社會熱點 08:05 2021/11/10

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英國下議院議員帕特森涉嫌「秘撈」，引發當地政壇風波。有英國媒體揭露，12名國會議員在過去兩年秘密賺取350萬英鎊，當中包括前首相文翠珊。12名國會議員中11為保守黨人，只有一人屬自由民主黨。

英國會擬收緊「秘撈」規定 或禁議員任政治顧問 【下一頁】

《太陽報》報稱，調查發現12名下議員在過去兩年內，除近8.2萬英鎊（約86.9萬港元）基本年薪外，更有逾350萬英鎊收益（約3708萬港元）。其中最為人熟識為前首相文翠珊（Theresa May），自從離任後，她憑演講獲得76萬英鎊收入（約805.2萬港元）。

下議院議員考克斯（Geoffrey Cox）周一（8日）再披露，從一間法律公司取得40萬英鎊報酬（約423.7萬港元）後，兩年共賺取97萬英鎊（約1,027.4萬港元），成為最多額外收入的下議員。現任衛生大臣賈偉德亦賺取36.6萬英鎊（約萬387.6港元），排名第4。

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【新冠疫苗】英國NHS程式無加強劑資訊 或被部分國家拒入境 【下一頁】

12名「秘撈」最多下議員中，11名為保守黨人，而且佔據前11名。第12名為自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey）。

《衛報》的調查更發現，360名保守黨國會議員中，超過90人有其他工作，多達86%為男性，能夠獲得更多收入者全是前內閣成員。

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責任編輯：吳漢培

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