【疫後新常態】報告：管理層誤判員工更愛在辦公室　宜加強了解員工需求

▲ 採用遙距工作模式時，行政總裁更傾向認為其企業在管理工作時間方面效率卓越， 認同度較員工高。（法新社圖片）

疫情改變沿用已久的工作模式，但有報告發現，企業管理層與員工之間，對於遙距工作的評估及偏好存在差異；建議企業需要更清晰地了解員工對於工作場所的需求。

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環球科技及業務解決方案服務供應商NTT今日發布2021年《環球工作場所報告》，訪問了1,146位來自23個國家和地區的受訪者，當中亦包括香港。報告發現，幾乎所有人都認同遙距工作模式帶來了困難，當中有65%的香港受訪者認為遙距工作對公司業績構成挑戰，比例低於全球的82%。

超過7成企業認為員工更傾向在辦公室工作

雖然企業與員工對遙距工作有共同的認知，他們對其企業的實際評估卻大相逕庭。在全球受訪者當中，採用遙距工作模式時，行政總裁更傾向認為其企業在管理工作時間方面效率卓越， 認同度較員工高出20個百分點。他們亦認為企業能有效地防止工作過勞，同樣較員工高出28個百分點。這種認知差距反映出員工嚴重缺乏信心。

研究又發現，在僱主和僱員之間的滿意度差距背後，亦隱藏著他們對於未來工作模式偏好的重大差異。根據「員工意見」（Voice of Employee，簡稱VoE) 的全球數據顯示，若員工可自由選擇在家工作、混合式辦公或在辦公室工作時，選項的比例相對平均，分別為30%、30%和39%。然而，有79% （香港為 70%）的受訪環球企業認為員工更傾向在辦公室工作。

NTT GTM解決方案全球高級副總裁Alex Bennett表示：「我們發現，達致工作與生活平衡和通勤時間現已成為了員工决定工作地點的兩大要素。因此，若企業能有良好的員工及工作場所策略，這將成為他們真正的競爭優勢。

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責任編輯：葉泳珊