  • 21°C
香港時間 : 20211110日 (三) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後新常態】報告：管理層誤判員工更愛在辦公室　宜加強了解員工需求

商業 11:00 2021/11/10

分享：

採用遙距工作模式時，行政總裁更傾向認為其企業在管理工作時間方面效率卓越， 認同度較員工高。（法新社圖片）

疫情改變沿用已久的工作模式，但有報告發現，企業管理層與員工之間，對於遙距工作的評估及偏好存在差異；建議企業需要更清晰地了解員工對於工作場所的需求。

【職位空缺】美國勞資雙方難配對　740萬人失業和1000萬個職位空缺問題持續

環球科技及業務解決方案服務供應商NTT今日發布2021年《環球工作場所報告》，訪問了1,146位來自23個國家和地區的受訪者，當中亦包括香港。報告發現，幾乎所有人都認同遙距工作模式帶來了困難，當中有65%的香港受訪者認為遙距工作對公司業績構成挑戰，比例低於全球的82%。

超過7成企業認為員工更傾向在辦公室工作

雖然企業與員工對遙距工作有共同的認知，他們對其企業的實際評估卻大相逕庭。在全球受訪者當中，採用遙距工作模式時，行政總裁更傾向認為其企業在管理工作時間方面效率卓越， 認同度較員工高出20個百分點。他們亦認為企業能有效地防止工作過勞，同樣較員工高出28個百分點。這種認知差距反映出員工嚴重缺乏信心。 

研究又發現，在僱主和僱員之間的滿意度差距背後，亦隱藏著他們對於未來工作模式偏好的重大差異。根據「員工意見」（Voice of Employee，簡稱VoE) 的全球數據顯示，若員工可自由選擇在家工作、混合式辦公或在辦公室工作時，選項的比例相對平均，分別為30%、30%和39%。然而，有79% （香港為 70%）的受訪環球企業認為員工更傾向在辦公室工作。

NTT GTM解決方案全球高級副總裁Alex Bennett表示：「我們發現，達致工作與生活平衡和通勤時間現已成為了員工决定工作地點的兩大要素。因此，若企業能有良好的員工及工作場所策略，這將成為他們真正的競爭優勢。

【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司

【員工福利】梅西百貨上調最低時薪117元　並資助員工全額學費

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　
2021/11/09
【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
2021/11/09
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
2021/11/09
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
【中小企營商】中小企餐飲10月收益不理想　從54.2大幅下跌至44.2
2021/11/09
【中小企營商】中小企餐飲10月收益不理想　從54.2大幅下跌至44.2

你可能感興趣

【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　
16:33 2021/11/09
【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
17:20 2021/11/09
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
15:45 2021/11/09
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
行政 在家工作 遙距工作 過勞 疫情

下一篇文章

【中小企營商】中小企餐飲10月收益不理想　從54.2大幅下跌至44.2
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣
【澳洲航空業】雪梨機場出售　1360億賣給基礎設施投資集團
【澳洲航空業】雪梨機場出售　1360億賣給基礎設施投資集團
【再工業化】港產老字號工廠疫下銷量跌近半　堅持留港惟面臨3大難題
【再工業化】港產老字號工廠疫下銷量跌近半　堅持留港惟面臨3大難題
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【NFT商機】洋酒商踩入NFT界　19.5萬售限量陳年冧酒NFT
【NFT商機】洋酒商踩入NFT界　19.5萬售限量陳年冧酒NFT
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款