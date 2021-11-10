印尼流動兒童圖書館免費借書 前題要自備垃圾？（多圖）

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）繼續召開同時，全球民眾亦為保護地球環境盡一分力。印尼爪哇有圖書館管理員以另類方式租借圖書予兒童，他們搜集膠杯、膠袋及其他垃圾用來交換書本，改善環境同時亦能提高村落識字率。

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48歲的亨達蒂（Raden Roro Hendarti）創辦 「廢品圖書館」 （Limbah Pustaka），周一至五她會在印尼爪哇的Muntang村落的圖書館揀選大量書本，擺放在三輪車。然後，亨達蒂騎著載滿圖書的三輛車，在當地學校等各處停泊，等待兒童租借書本。

當她將流動圖書車停泊在特定場所時，已有不少父母帶著兒童等待，拿著一大包膠杯、膠樽及鐵罐等垃圾，與亨達蒂交換書本借閱。隨著愈來愈多小童帶著垃圾租借書本，亨達蒂的三輪車很快就裝滿垃圾袋，亦租出大量圖書。

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亨達蒂指，希望以另類租借書本的方式，提高兒童閱讀及識字能力，同時讓他們更加關注環境，亦很高興兒童減少花在網絡遊戲的時間。亨達蒂認為，此舉有助應對氣候變化，減少地球垃圾。

亨達蒂每周可收集大約100公斤的垃圾，然後由同事分類並送去回收或出售。「廢品圖書館」目前有約6,000本書，亨達蒂希望可以將流動圖書車普及至鄰近地區。

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責任編輯：郭麗明