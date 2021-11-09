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【SaaS股｜業績】中國有贊第3季虧損按年擴大1.7倍　未來不排除拓戰略合作或併購

股市 18:48 2021/11/09

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【SaaS股｜業績】中國有贊第3季虧損按年擴大1.7倍　未來不排除拓戰略合作或併購

GEM 上市的中國有贊 （08083） 公布第3季業績，期內收益約3.73億元（人民幣，下同），按年跌22.5%；經營虧損約3.09億元，按年擴大1.66倍；淨虧損約1.57億元，按年擴大1.70倍。

公司提到，未來會尋求與其他具協同效應的從業者戰略合作的機會，以及選擇性地進行投資或併購。

業務分部方面，訂閱解決方案上季收入約2.29億元，按年跌19.0%；商家解決方案約1.38億元，按年跌28.5%；其他544.4萬元，按年增7.9%。

第3季新增付費商家數量1.37萬家

中國有贊首3季商家通過有贊的解決方案產生的GMV達到718億元，截至9月底，集團的存量付費商家數量為9.03萬家，較6月底增3%。第3季新增付費商家數量為1.37萬家，較去年同期增長6%。今年首3季度新增付費商家數量累計為3.27萬家。

中國有贊稱，進一步增強及優化服務能力，協助商家有效使用產品，以及為其業務營運提供建設性建議，提高商家銷售額。中國有贊利稱，會再擴大直銷團隊及渠道夥伴的銷售網絡，提高銷售及營銷效率；創新及擴展我們的解決方案組合；持續擴大生態系統及提升服務大型商家的能力。

【SaaS股】中國有贊再押後私有化完成日　需額外時間達成計劃條件

【SaaS股】中國有贊再飈逾兩成　附屬有贊科技正式遞交上市申請

【業績｜SaaS股】富瑞下調中國有贊目標價至2.6元　股價績後插兩成（第三版）

編輯：李哲毅

港股 創業板 SaaS 中國有贊（08083）

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