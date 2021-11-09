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【中小企營商】中小企餐飲10月收益不理想　從54.2大幅下跌至44.2

商業 19:30 2021/11/09

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有餐飲業商戶表示，對跌幅不感意外，更認為業界至2020年尾便一直面臨困境。（資料圖片）

政府統計處公布10月份中小型企業業務狀況統計調查，按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的皆有不同程度的下跌，餐飲業的跌幅尤為嚴重，從54.2下跌至44.2。有餐飲業商戶表示，對跌幅不感意外，更認為業界至2020年尾便一直面臨困境。

【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　

Zenon Café梁小姐表示，2個颱風對10月的收益影響甚大，又撞上周末，前後至少有4日生意受損，「就算『落波』，整條街的餐廳依舊沒有開門營業，因為根本沒有顧客」。10月尾雖有萬聖節替生意額帶來升幅，但2日的的收益不足以幫補颱風所致的損失。提到消費券，她反映對中小企餐廳幫助不大。加上來貨價上脹和業主加租，但餐單卻未曾加價，新人亦不願入行，時薪甚至需開至近100元。她指出，「中小企餐廳由2020年10月至今一直處於水深火熱之中」。

對於11月的數字，她表示亦不看好，因為市民「多數留錢等12月食聖誕大餐，11月不會和10月有多少分別」。

零售業未受影響

不過，零售業的表現卻不跌反升，指數從46.7上升至48.6，售賣電子產品及家庭電器的ahaa店舖經理梁先生表示，受益於國慶假期和消費券，10月的生意額比價月上升約4成。除了此兩個因素，他表示，收益上升亦來自蘋果推出新手機，市民願意多花費在電子產品，而家電類產品的收益則相對持平。他表示，雖然「獅子山」和「圓規」對門市生意亦有打擊，但影響不算太大。他同樣認為，11月收益應與10月相近，市民會等12月再大量消費。

【中小企營商】10月中小企業務收益不理想　業界表示應參考外國急需通關例子

【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上

記者：李智美

 

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