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【英倫的天空@iM網欄】英國人選擇與疫情共舞 冬天面臨考驗

名人薈萃 18:45 2021/11/09

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英國剛踏入冬令時間；晚上氣溫下降到3至4度；一眾太太們的厚衣大褸又可以出場。雖然新冠疫情在英國已經累積超過九百萬人確疹；但死亡人數為約14萬人；英國人覺得死亡率才1.5%，加上近七成英國人口已經打了兩針，所以很多人都不把疫情放在眼內，我有我生活，選擇唔帶口罩，馬照跑、舞照跳。富有特色的倫敦馬拉松亦在今年恢復舉行；超過8萬人參加；當天整個倫敦跑道人山人海；很多參賽者奇裝異服出場；好不熱鬧。

香港新移民其實對英國疫情也是防不勝防，朋友告訴我；就算自己做足防疫措施；孩子們回校上課；亦很容易把病毒帶回家中；幸好很多朋友們受感染後都係在家休息得以痊癒，反而小朋友就算受感染都看不出病徵來。

剛剛過去的十一月初；英國各地都有煙火慶祝活動；朋友問起由來，怎麼四圍放煙火呢？ 這是 Bonfire Night， 又名叫「煙火節」，源於1605 年 11 月 5 日；反對派人物 Guy Fawkes 帶領一羣反政府人士起義，在國會放置火藥；打算爆炸國會一眾議員及國王 King James一世，惟計劃最終失敗。 國王亦公告天下；以後每年當日燃點煙火慶祝大難不死，此紀念習俗流傳至今。很多地區都會悉心策劃活動；供給市民欣賞。

陸續很多香港人抵英，原來很多新移民朋友都是膽粗粗第一次來英國；接下來是普天同慶的聖誕節；其實現在大街小巷都開始換上聖誕的燈籂，假日亦開始有很多聖誕市集，遊人絡繹不絕！ 冬令時間日短夜長；如果大家能適應到冬節，開放心情享受冬日浪漫；你會慢慢習慣及欣賞英式的生活了。

 

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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