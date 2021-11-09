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【天文現象】2021最後一場流星雨 雙子座流星雨將於12月現身

環球政經 18:42 2021/11/09

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根據香港太空館估計，一場雙子座流星雨將於今年12月中現身，唔想錯過天文奇景的你，一定要留意以下注意事項。

本次雙子座流星雨發生的時間為12月13日至14日，太空館估計觀賞難易度為中等，因此建議市民離光污染，前往視野廣闊和較黑暗的郊區，在天氣良好的情況下，每小時有機會觀賞到20至30顆流星。在因應不同情況，前後一晚都去碰運氣也是一個不錯的選擇。

【電費加價】兩電明年加電費　3人家庭每月須多付20至24元：【下一頁

一般人最常用望遠鏡觀賞，但其實最佳觀賞方法為躺下來用肉眼觀看，因為望遠鏡的視場細小，會減少看到流星的機會，如果能夠配備一個紅光電筒照明則更佳，因為紅光對眼睛刺激較少同時又能確保夜視能力。雖然觀賞難易度被評為中等，但只要做好準備，相信各位仍然能捕捉到為數不少的流星雨。

【政府工略】警務處招聘二級特別攝影員　頂薪逾3.8萬元　負責拍攝罪案現場及鑑證等照片：【下一頁

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責任編輯：鄭日棱

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