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【帶你睇盤】藍籌屋苑實用兩房　極高層夠清靜　內櫳新淨企理

股樓投資 18:40 2021/11/09

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藍籌屋苑廣受換樓客歡迎，皆因配套成熟，保值力強，而且間隔實用，買入單位無論自住或投資都適宜。今次介紹的單位，位於沙田第一城，兩房間隔適合一家大小入住，而且銀行網上估價對該單位估凸價，首期負擔相對較輕。

單位位於第一城47座極高層E室，實用面積284平方呎，兩房間隔。單位現時叫價568萬元， 較銀行網上物業估值低53萬元。資料顯示，沙田第一城為沙田區至今最大型的住宅項目，共有52座，提供一萬伙單位，亦為本港藍籌屋苑之一，區內商場、食肆以至交通配套皆成熟﹐生活便利。

單位相片

    點擊圖片放大
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放盤單位 第一城47座極高層E室（物業編號：BM24185090）
實用面積 284平方呎
間隔 兩房
叫價 568萬元
賣點
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達621萬元（估價日期 : 2021年11月5日），單位現時叫價較估值低53萬元
  • 單位裝修企理
  • 交通方便，斴近屯馬綫第一城站
  • 屋苑附設商場/街市，生活便利
  • 位於沙田區91校網

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3bS9Gbc

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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