【帶你睇盤】藍籌屋苑實用兩房　極高層夠清靜　內櫳新淨企理

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藍籌屋苑廣受換樓客歡迎，皆因配套成熟，保值力強，而且間隔實用，買入單位無論自住或投資都適宜。今次介紹的單位，位於沙田第一城，兩房間隔適合一家大小入住，而且銀行網上估價對該單位估凸價，首期負擔相對較輕。
單位位於第一城47座極高層E室，實用面積284平方呎，兩房間隔。單位現時叫價568萬元， 較銀行網上物業估值低53萬元。資料顯示，沙田第一城為沙田區至今最大型的住宅項目，共有52座，提供一萬伙單位，亦為本港藍籌屋苑之一，區內商場、食肆以至交通配套皆成熟﹐生活便利。
單位相片
|放盤單位
|第一城47座極高層E室（物業編號：BM24185090）
|實用面積
|284平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|568萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎