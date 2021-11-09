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【大行點睇】半導體行業進入上行周期 中金預計內地本土廠商市佔率提高

股樓投資 18:30 2021/11/09

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中金發表報告，指全球半導體行業去年下半年開始面對芯片供應不足的問題，廠商加大資本開支，行業進入上行周期，該行預計今明兩年全球半導體設備市場規模將達到953億及1013億美元。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行又指，內地半導體市場規模過去幾年周期持續增加，去年內地半導體前道設備市場規模大約161億美元，在晶圓代工或存儲器國產化的趨勢下，國內晶圓廠商有望在未來幾年維持高資本開支，除了市場規模持續增長，國內廠商技術水平亦追趕國外半導體廠。中金指，現時國產替代市場空間龐大，國內廠商在清洗設備、刻蝕設備等已有一定突破，國內設備廠商市佔率將開始提高。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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