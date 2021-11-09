  • 21°C
香港時間 : 20211109日 (二) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累　iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

科技 19:30 2021/11/09

分享：

有報告分析指，蘋果（Apple）iPhone 13系列供應不足問題，或維持至明年2月份才結束。

全球芯片短缺問題為汽車製造、科技等行業帶來影響，不少企業被迫減產甚至停產。最近有報告分析指，蘋果（Apple）iPhone 13系列的供應不足問題，或維持至明年2月份才結束。

＜＜【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出

＜＜【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片

不少科企受到芯片不足問題困擾，需要減少生產，即使是Apple亦不例外。早於本年4月份，Apple行政總裁Tim Cook曾經表示，公司受零件短缺問題的影響較預期大，不但對iPad和Mac的產量造成影響，iPhone生產亦因而受到打擊。他更指出，在供應鏈問題影響下，上季度公司已造成了60億美元（約467億港元）損失。

最近有供應鏈消息人士指出，雖然目前iPhone 13系列的供應問題已逐漸緩解，但未來3至4個月內仍維持供應短缺情況，至少到明年2月份才能滿足供應需求，當中iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max高階型號供應問題更為嚴重。

據IDC最新報告顯示，在本年第三季度，Apple以全球5,040萬部手機出貨量，成功擊敗小米居於全球第二位。其中Apple佔據15.2%市場份額，按年增加20.8%。小米市場份額則按年下降4.6%，以4,430萬部手機出貨量居於全球第三。

責任編輯：李寶如

相關文章

【iMac Pro】傳蘋果明年推27吋新iMac　搭載自家芯片　售1.5萬元起
2021/11/01
【iMac Pro】傳蘋果明年推27吋新iMac　搭載自家芯片　售1.5萬元起
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
2021/10/28
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低
2021/10/27
【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低
【芯片戰】高通發布4款新芯片　主攻中階＋入門定位
2021/10/27
【芯片戰】高通發布4款新芯片　主攻中階＋入門定位

你可能感興趣

【iMac Pro】傳蘋果明年推27吋新iMac　搭載自家芯片　售1.5萬元起
16:33 2021/11/01
【iMac Pro】傳蘋果明年推27吋新iMac　搭載自家芯片　售1.5萬元起
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
15:18 2021/10/28
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低
13:15 2021/10/27
【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低
通訊科技 iPhone 13 晶片 iPad 港元 Apple 小米 行政 iPhone 行業

下一篇文章

【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【數碼化培訓】保險業夥本地初創推AI平台　提供貼身及個人化培訓內容
【數碼化培訓】保險業夥本地初創推AI平台　提供貼身及個人化培訓內容
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款