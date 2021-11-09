【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累　iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

▲ 有報告分析指，蘋果（Apple）iPhone 13系列供應不足問題，或維持至明年2月份才結束。

全球芯片短缺問題為汽車製造、科技等行業帶來影響，不少企業被迫減產甚至停產。最近有報告分析指，蘋果（Apple）iPhone 13系列的供應不足問題，或維持至明年2月份才結束。

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不少科企受到芯片不足問題困擾，需要減少生產，即使是Apple亦不例外。早於本年4月份，Apple行政總裁Tim Cook曾經表示，公司受零件短缺問題的影響較預期大，不但對iPad和Mac的產量造成影響，iPhone生產亦因而受到打擊。他更指出，在供應鏈問題影響下，上季度公司已造成了60億美元（約467億港元）損失。

最近有供應鏈消息人士指出，雖然目前iPhone 13系列的供應問題已逐漸緩解，但未來3至4個月內仍維持供應短缺情況，至少到明年2月份才能滿足供應需求，當中iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max高階型號供應問題更為嚴重。

據IDC最新報告顯示，在本年第三季度，Apple以全球5,040萬部手機出貨量，成功擊敗小米居於全球第二位。其中Apple佔據15.2%市場份額，按年增加20.8%。小米市場份額則按年下降4.6%，以4,430萬部手機出貨量居於全球第三。

責任編輯：李寶如