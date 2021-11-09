【HKTV Mall】香港科技探索上月商品交易額增17% 大和指遜預期下調目標價

網購平台營運商香港科技探索(01137)宣布，10月訂單總商品交易額(GMV)6.03億元，比9月增長11％，比去年同期升17.5％。集團上月每月獨立客戶數量53萬名，而每月活躍使用者維持在150萬名左右。香港科技探索今日偏軟，全日收報11.42元跌3.3%。

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香港科技探索表示，政府消費券計劃第二期消費券發放推動10月銷售表現，10月平均訂單值467元，按月升4.2％，按年升0.4％，同月HKTV Mall於將軍澳開設首間HKTV Mall超級市場，提供超過3000款產品選擇，為將軍澳住宅用戶提供線下帶動線上服務。

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大和發表報告，認為香港科技探索對GMV增長的預測令市場失望。該行重申「買入」評級，目標價由14.5元下調3.4％至14元。大和認為，公司2021年全年的GMV或只會達其全年指引660億至700億元的下限，惟估計其11月及12月GMV或按年升２０％。大和又指，阿里巴巴(09988)旗下的淘寶及天貓香港等舉行雙11促銷活動，加上電視廣播(00511)收購士多，俱加劇競爭。

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