▲ 【教育股】市監局等八部門發通知 禁止刊發及廣播校外培訓廣告

市場監管總局、中央宣傳部、中央網信辦、教育部、民政部、住房城鄉建設部、國資委、廣電總局八個部門聯合發布《關於做好校外培訓廣告管控的通知》，要求各相關部門嚴格落實雙減政策文件要求，要將不刊登、不播發校外培訓廣告作為加強國有企業管理的一項工作任務，堅決杜絕鐵路、地鐵、公交車、國有廠礦單位以及公交站台所屬廣告牌廣告位刊發校外培訓廣告，推動信用監管與行業監管聯動，加強嚴重違法失信名單管理。

通知表示，將不區分學科類、非學科類，確保做到主流媒體及其新媒體、網絡平台以及公共場所、居民區等線上線下空間不刊登、不播發面向中小學（含幼兒園）的校外培訓廣告。有關部門會依法追究相關單位和人員責任，而廣告內容虛假違法且未按期自行整改的，將依法從重處罰。

同時，通知表示會加大監管力度，暢通舉報投訴途徑、加大線索梳理和廣告監測力度，結合地方實際，對轄區內重點媒體、網絡平台企業、主要校外培訓機構以及廣告經營、製作企業開展聯合約談，適時組織聯合執法行動，形成高壓態勢。

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編輯：曾樂詩