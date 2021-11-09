【自動駕駛】有望節省人手？　Walmart成功以無人貨車進行派送

零售業使用無人車進行貨物派送已經逐漸普及，美國零售商Walmart較早前與無人車企業Gatik合作，成功完成由無人貨車把貨物運送至指定門市的測試。

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Walmart日前利用無人駕駛貨車，把貨物由公司總部所在地阿肯色州的配送中心，運送到同一城鎮的門市。該企表示，雖然測試路段只有11公里，但相關路段有交通交匯處、交通燈、以及人口稠密的地區，測試結果也令人鼓舞。

Walmart從去年12月獲得當地州政府批准後，就開始進行測試，到今年夏季才開始進入完全自動駕駛的測試，進度相當快。公司指，這種新型運送服務，將能協助其提供更密集的配送服務，讓無人貨車可以重複自動往返配送中心及門市。

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至於Walmart的競爭對手Kroger，其實早於2018年開始計畫與初創公司Nuro進行無人車測試。不過兩間公司所採用的車款都不相同，Nuro是採用小型的廂型車，Gatik則採用傳統貨車，兩者在載貨量和行駛方式有明顯的差異。

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記者：廖淑瑩