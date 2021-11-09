▲ 【滙豐HSBC】滙豐：在華增聘財管人手提前達標 正評估重新開展印度私銀業務

HSBC滙豐 （00005） 斥資35億美元拓展亞洲財富管理業務。滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤 （Nuno Matos）透露，在中國增聘財富管理人手的計劃提前達標，另正研究重新開展印度私人銀行業務，進一步加強亞洲財富管理業務部署。

滙豐今年決定將4名管理層由倫敦總部調駐香港，馬勵濤便是其中一人。馬勵濤接受《路透》訪問時表示，在私人銀行業務上，滙豐目前明顯處於擴張模式，尤其是滙豐在中國是領先的國際銀行，想把握機會擴充業務。

馬勵濤指，集團正在中國增聘人手，以擴展流動財富規劃服務「滙豐聆峰」（Pinnacle）的覆蓋，目標年底前在華增聘約700名財富管理人手，較原計劃增聘的550人更多。

滙豐：亞洲業務機遇非常吸引

此外，滙豐2015年退出印度私人銀行業務，但目前正考慮重新開展。馬勵濤解釋，想吸納印度的大眾富裕及高資產淨值的客群，而目前集團在印度以保險及資產管理兩大核心拓展業務，「在私人銀行方面，我們還未做到，但有需要在今年內做出戰略決定」。

滙豐今年8月斥5.75億美元收購AXA安盛的新加坡資產，作為拓展新加坡及東南亞業務的戰略。馬勵濤指出，亞洲的財富總量正以全球其他國家的雙倍速度增長，集團視亞洲業務為非常吸引的業務機遇。

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