【買樓理財】上年11月人人買科技股　當時反而買將軍澳車位　現套現賺逾一成去買樓

為避免現金貶值，不少人選擇買股票投資，但股票市場持續波動，稍有不慎隨時要輸錢，舉例說，去年底的科技股熱潮，吸引大量散戶入市，但其後科技股開始大跌，令不少投資者損失慘重。有投資者一年前反而買入將軍澳車位，現轉手帳面獲利約15.8萬元，代理透露，業主計劃套現後再作置業打算。

利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳海悅豪園B層雙號車位，原開價168萬元放售，經議價後減價6.2萬元，終以161.8萬元易手。代理續說，海悅豪園車位比例為3.3比1，業主見近期車位升值，計劃套現後再作置業打算，而車位放盤一周即有買家入市。

據了解，原業主於2020年11月，以約146萬元購入上述車位，持貨至今約1年，現帳面獲利約15.8萬元，物業期內升值約11%。另外，上述成交為屋苑本月首宗車位買賣個案，現有約5個車位放售，叫價由168萬元起。

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