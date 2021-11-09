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元朗站The YOHO Hub快將登場　共1030伙　最細約300呎起　新地：將以市價推盤

股樓投資 17:53 2021/11/09

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由新地和港鐵合作發展的元朗站上蓋新盤The YOHO Hub快將登場，發展商指，項目待批預售樓花同意書，已籌備至最後階段，預料短期內獲批文件並正式推出銷售。 

新地代理總經理陳漢麟指，The YOHO Hub為系內元朗YOHO系列壓軸項目，項目將分為兩期發展，共有1,969伙，而是次首先推出的為項目第B期，佔當中1,030個單位。他介紹，項目戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積則由約300至1,200平方呎不等，此外項目不設特色單位。他續指，項目位於元朗站上蓋，亦設逾10萬平方呎商場，加上多元化戶型，料吸引首置客、換樓客等不同客源。

The YOHO Hub作為YOHO系列最後一個項目，定價受市場關注。新地副董事總經理雷霆表示，集團會以市價推盤，強調不會進取定價，並會以YOHO系列其他項目作為參考對象。他又指，集團未來數月都將持續推出新盤，除The YOHO Hub預計於短期內可推出，年底前仍有今日（9日）起首輪發售的Wetland Seasons Bay第二期、以及預料下周銷售的KENNEDY 38。

雷霆同時提及市況，指第四季成交雖然較今年第二、三季稍回落，但最近登場的新盤眾多，市場氣氛會再次活躍，而近月股市波動正體現持有磚頭的可貴，加上低息境持續，料部分投資者會重投物業市場。

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撰文 : 謝昕蕎

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