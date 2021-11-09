元朗站The YOHO Hub快將登場　共1030伙　最細約300呎起　新地：將以市價推盤

由新地和港鐵合作發展的元朗站上蓋新盤The YOHO Hub快將登場，發展商指，項目待批預售樓花同意書，已籌備至最後階段，預料短期內獲批文件並正式推出銷售。

新地代理總經理陳漢麟指，The YOHO Hub為系內元朗YOHO系列壓軸項目，項目將分為兩期發展，共有1,969伙，而是次首先推出的為項目第B期，佔當中1,030個單位。他介紹，項目戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積則由約300至1,200平方呎不等，此外項目不設特色單位。他續指，項目位於元朗站上蓋，亦設逾10萬平方呎商場，加上多元化戶型，料吸引首置客、換樓客等不同客源。

The YOHO Hub作為YOHO系列最後一個項目，定價受市場關注。新地副董事總經理雷霆表示，集團會以市價推盤，強調不會進取定價，並會以YOHO系列其他項目作為參考對象。他又指，集團未來數月都將持續推出新盤，除The YOHO Hub預計於短期內可推出，年底前仍有今日（9日）起首輪發售的Wetland Seasons Bay第二期、以及預料下周銷售的KENNEDY 38。

雷霆同時提及市況，指第四季成交雖然較今年第二、三季稍回落，但最近登場的新盤眾多，市場氣氛會再次活躍，而近月股市波動正體現持有磚頭的可貴，加上低息境持續，料部分投資者會重投物業市場。

延伸閱讀︰【大行點睇】中金指醫藥板塊估值吸引值得配置 推薦7大股份【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映︰【溫股知新】以攻為守 佈局元宇宙

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機