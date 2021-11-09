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【精明裝修】一文了解「輕裝修」概念

理財智慧 18:02 2021/11/09

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作為工作繁忙的香港人，難以有太多時間處理單位的裝修設計，近年市場上出現了「輕裝修」概念，其設計以簡約裝修為主，使用較少的時間為單位進行美化。今期《精明裝修》將列出適合「輕裝修」的條件及其步驟，讓各位讀者了解自己的住宅是否能進行「輕裝修」，以及提供多一種裝修概念供讀者參考。

「輕裝修」定義

「輕裝修」是指簡約裝修，其設計理念旨在保留屋內的原始面貌，以簡易的裝修工程來設計，不為單位進行重大的變動，如不會更改屋內的間隔、天花、水電位置等，從而減少工程時所需的費用，把有限的預算將裝修的工程輕量化，簡化掉較多餘的華麗美化設計。「輕裝修」源於日本和台灣，而此風氣亦在近年於香港逐漸盛行。其實，「輕裝修」既是一種概念，也是一種裝修手法。從風格的角度上，它是一種硬體上的「簡約風格」，融合軟件上的個人品味，呈現出多變居家的樣貌。「輕裝修」亦可算是階段性的裝修過程，先把單位的空間規劃設計完成，其後再循序漸進地採購傢具，此做法不但令預算的掌控變得更加彈性，而且又可以把單位的裝修時間縮短，令戶主可以在短期內入住單位。

「輕裝修」適合香港？

「輕裝修」非常適合工作繁忙的香港人，一般大型的裝修工程需時數月，而「輕裝修」卻把時間大大縮減至1至2星期，再加上，香港大多數屋苑和新盤單位，經已提供基本配置，如地板、廚櫃、批盪等，因此戶主只需增添部分家居擺設，毋須花一大筆金錢進行全屋裝修。

輕裝修的裝修條件Check List

1. 屋型： 新成屋、預售屋、5年以下老屋

2. 風格喜好：現代簡約、個人特殊風格、自然休閒、時尚多元

3. 預算考量：預算有限、預算充足、預算不確定

4. 空間狀況：採光充足、空氣流通、動綫流暢、格局配合極佳、房間數符合家庭成員使用

5. 裝修重點：傢具配置、個人品味、收納需求、動綫安排、風格營造、色彩搭配

 

*內容節錄自732期《iMoney》Focus。

 

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責任編輯：羅浩濂

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