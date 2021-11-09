▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀上財季見紅蝕273億元 擬斥1萬億日圓回購、股價彈一成

軟銀集團錄得一年半以來的首次財季淨虧損，軟銀上財季錄淨虧損35億美元，但受惠公司公布1萬億日圓回購計劃，軟銀周二股價急升一成。這次回購規模為公司史上第二大。

截至9月底止第二財季，軟銀集團虧損3979億日圓，相當於約35億美元（約273億港元），為近6個財季以來首次虧損，主要是因為其投資的企業股價出現大幅下跌。中國監管風暴，令中國科技公司股票被拋售，軟銀亦受牽連，另外韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG） 股價下跌亦是原因之一。季內，軟銀旗下願景基金為軟銀帶來了相當於約103億美元的投資損失。

阿里巴巴上財季跌逾3成累軟銀資產淨值下跌

軟銀的資產淨值也下降了近四分之一至1870億美元，其最大資產----阿里巴巴 （09988） 上季度股價下跌了35%。軟銀對阿里巴巴的持股為其規模最大的資產。在軟銀的投資中，中國資產佔總價值的三分之一以上。

反觀，在今年4至6月的財季，軟銀實現逾67億美元淨利潤。願景基金在該財季為給軟銀帶來了25億美元收益。

不過，受回購計劃刺激，周二軟銀股價不跌反升。在去年疫情期間，軟銀曾發起了創紀錄規模的2.5萬億日圓的回購計劃。在這次回購期間，軟銀的股價翻了兩番，不過自今年5月觸及股價高點之後，軟銀股價累計下跌了40%。

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