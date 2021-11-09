【大行點睇】滙豐予內地房地產行業「買入」評級　 惟提醒內房市場仍然艱難　較喜愛物管股

滙豐研究發表報告，預期明年中國地方層面的房地產政策微調將擴展至全國，提升行業投資風險偏好，支持該行「買入」看法。



但該行亦提醒，目前內房市場仍然艱難，企業增長速度下降，盈利風險依然存在，預測明年全國銷售將按年跌5%，企業將要面對顯著的銷售放緩、現金流及利潤率壓力；比起內房發展商，於行業中較喜愛物業管理股。



滙豐表示，對部分龍頭企業持積極態度，認為現時估值比2008年行業低位時有更大折扣，首選華潤置地(01109)及龍湖(00960)，同予「買入」評級。物管股方面。物管方面，該行看好碧桂園服務(06098)及世茂服務(00873)，評級「買入」。

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