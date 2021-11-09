【兼職筍工】沙田及北區大會堂請兼職帶位員 時薪57元 負責驗票、帶位等工作

康樂及文化事務署轄下的沙田大會堂及北區大會堂請非公務員合約兼職帶位員，時薪57元，除學歷外，需具兩年或以上全職工作經驗，負責驗票、派發場刊及節目小冊子、帶位及人群管理工作。職位需不定時及輪班工作，包括星期六、日及公眾假期，而可於平日日間工作者或可獲優先考慮，有關的工作時間因應節目而安排，可能需工作至凌晨，每更工作不少於三小時，需要候命工作，而且需穿著制服當值。有意者請於11月12日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[GF 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須把填妥的申請表格，於截止申請日期或之前送交聯絡地址，並請在信封面上註明「申請非公務員合約兼職帶位員職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至聯絡地址，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格[GF 340(3/2013修訂版)]，均不予考慮。申請人如在截止申請日期後約十二至十四個星期內仍未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：新界沙田源禾路1號沙田大會堂地下辦事處

查詢電話：2694 2516

截止申請日期(日/月/年)：12/11/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂