【Facebook】Facebook系統無故出錯　用戶無法發布《永恆族》打卡貼文

▲ Facebook自動偵測系統疑出錯，有外國用戶發現，無法正常在打卡功能內發布《永恆族》貼文。

Marvel電影《永恆族》（Eternals）最近於全球陸續上映，引來不少影迷到戲院支持。不過最近就有外國用戶發現，無法正常在Facebook打卡功能內發布《永恆族》貼文，隨後更被系統刪除有關的貼文內容，懷疑因自動偵測系統出錯所致。

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據網上消息指，近日有不少用戶表示，無法正常透過Facebook的打卡功能分享有關《永恆族》的貼文。有外國用戶透過Twitter發文指，即使貼文顯示已經成功上傳，但其後被系統自動移除，並顯示「目前無法提供此內容」。另亦有用戶反映，貼文會無故被標記為垃圾內容。

Facebook一直透過AI演算法來審查平台上的大量貼文，從而偵測用戶發布的貼文內容是否違反社群守則。不過，近年Facebook的AI系統卻屢次出現錯誤問題，例如將黑人影片誤標記為靈長類動物，引發種族歧視爭議。

責任編輯：李寶如