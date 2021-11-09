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欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對

環球社會熱點 18:05 2021/11/09

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）舉行，使外界更加關注環保議題。歐盟有傳計劃將天然氣及核能納入綠色能源資產中，但決定可能遭到聯合國召集的「淨零排放資產擁有者聯盟」（Net-Zero Asset Owner Alliance）反對。

英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 【下一頁】

《彭博社》報稱，根據淨零排放資產擁有者聯盟流出文件顯示，聯盟可能反對歐盟決定，強調綠色資產分類必須可靠﹑能夠使用及有科學與實證支持，將天然氣納入其中會與歐盟高綠能分類標準不一致。

至於核能，文件指聯盟認為需要嚴格把關，將核能維持在「不會造成嚴重傷害」（do-no-significant-harm）水平，同時亦要尊重其他環境因素，以符合歐盟的綠能分類標準。不過，文件未為最終版本，聯盟仍可能支持歐盟。

【COP26】海平面上升殺埋身 圖瓦盧外長海上演説 【下一頁】

由於歐洲多國近來因供應不足出現能源價格急升，歐盟不少成員國如法國等，希望可以把天然氣及核能納入綠色能源資產，作為過度綠能策略之一。環保團體批評，容納天然氣為綠能資產將削弱歐盟作為綠色投資時設立的黃金準則，亦可能阻礙歐盟達成自身設定的減排目標。

彭博社分析指出，聯盟今次潛在反對可能影響歐盟原先打算對天然氣及核能採取較不強硬的態度。而且，聯盟的取態亦為其他有意落實碳中和目標的投資人士定調。

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責任編輯：吳漢培

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