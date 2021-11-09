【元宇宙】AMD獲Meta訂單　股價升逾10%

美國半導體生產商超微半導體公司（AMD）在周一（8）宣布，獲得Meta（前Facebook）的訂單，將為Meta打造數據中心晶片，搶先發展元宇宙商機。

AMD周一舉行「加速資料中心」線上新品發表會，展示了一系列新晶片。包括推出第三代 EPYC 伺服器 Milan-X 系列，Milan-X採用台積電（TSM） 3D Chiplet 封裝技術、加入3D V-Cache 垂直快取記憶體，預計將在2022年進入市場。而微軟（MSFT）將在Azure雲運算服務中使用Milan-X伺服器。

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同時，集團宣佈Meta數據中心將採用 AMD 的霄龍（Epyc）處理器，而與Meta的合作將於本周較後時間舉行的Open Compute Project峰會上披露更多細節。

隨著微軟、亞馬遜（AMZN）和Google（GOOGL）等購買AMD的晶片來運行其服務，AMD 正在從市場領先者英特爾（INTC）手中奪取市場份額。是次消息有助於鞏固其競爭優勢。

消息利好AMD股價，使其在周一盤中創歷史新高，盤中最高升超12%，後來漲幅縮窄，收市升10％，收報150.16美元，市值突破1813.3億美元。

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責任編輯：黃苑筠