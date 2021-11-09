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【假期交易】港交所諮詢假期衍生產品交易安排、爭22年4月推行　僅限非港元計價期貨期權

股市 17:36 2021/11/09

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【假期交易】港交所諮詢假期衍生產品交易安排　僅限非港元計價期貨期權

香港交易所 （00388） 刊發諮詢文件，就衍生產品假期交易的建議營運安排徵詢市場意見，內容涉及香港公眾假期的非港元計價期貨及期權交易及結算服務，意味恒生指數、國指、科指的期貨和期權並不會安排於假期交易，而港交所旗下MSCI亞洲指數系列產品就在範圍之內，包括近期推出的MSCI 中國A50互聯互通指數期貨。

港交所表示，視乎收到市場意見及待取得監管批准後，希望於2022年4月推出衍生產品假期交易，並計劃於2022年第一季進行準備測試或市場演習。第一批將列入可於假期買賣及結算的非港元產品的詳情將於適當時候公布。

港交所假期交易諮詢期，至12月6日為止。

引入MSCI期貨時已預告假期交易

港交所早於去年獲MSCI授權發行亞洲指數期貨後，已明言有意為相關產品引入假期交易安排，避免出現當地開市、香港假期時，相關指數期貨無法交易的情況。

港交所建議，除了新年假期維持休市，擬安排非港元計價產品在香港公眾假期保持交易結算，參與者可自行選擇是否參與假期交易，分類為「假期交易參與者」或「非假期交易參與者」。同樣地，產品亦會分類為「假期交易產品」或「非假期交易產品」。

港交所表明，現時無計劃將香港公眾假期交易安排，開放至正股現貨市場。

諮詢文件連結

相關文章：

【港交所388】港交所開Podcast　姚嘉仁：研究MSCI結構性產品、假期交易

【假期交易】港交所研期貨加時　擬MSCI期貨期權可假期交易和結算、未考慮期指國期

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 恒生指數 恒生中國企業指數 互聯互通 指數期貨 香港交易及結算所有限公司 期權 期貨

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