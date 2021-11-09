【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」

內地官媒《金融時報》發表題為「高盛表示正在買入中國房企債券」的報道。文章指，在中國房企密集違約，引發內房美元債市場情緒恐慌之際，外資正看準時機抄底。文章指，高盛投資組合管理團隊近日接受媒體採訪時表示，正在買入中國房企債券。高盛一直在通過買進中國房地產開發企業發行的美元高收益債券來增加「適度風險」投資資產。

談及個別房企風險事件引發的連鎖反應，該團隊成員稱，傳染風險被高估了，市場正在消化這一風險。

另據媒體報道，金融機構對房地產企業的融資行為已基本恢復至正常狀態。10月份房地產貸款投放按季和按年均有較大幅度回升，初步估計按季多增約1500億至2000億人幣。

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編輯：區嘉俊

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