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【大行點睇】大摩相信ESR股價60日內將升　指估值屬同行中最便宜　現時為入市機會

股樓投資 17:38 2021/11/09

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摩根士丹利發表技術研究報告，預期ESR(01821)股價在未來60天上升，發生此概率料逾80%，評級「增持」，目標價31.7元。報告稱，ESR現估值已回落至相當於一年遠期預測企業價值對EBITDA倍數約16倍，屬同行中最便宜。

大摩認為，ESR正加快提升資產管理規模，現價具吸引力，相信現時為入市機會，預期ESR未來推出新基金及REITs後估值會追落後。

 

【大行點睇】中金指醫藥板塊估值吸引值得配置　推薦7大股份

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同場加映﹕【青姐話】支持再閃失 港股得個桔

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

ESR（01821） 港股

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