【大行點睇】大摩相信ESR股價60日內將升　指估值屬同行中最便宜　現時為入市機會

摩根士丹利發表技術研究報告，預期ESR(01821)股價在未來60天上升，發生此概率料逾80%，評級「增持」，目標價31.7元。報告稱，ESR現估值已回落至相當於一年遠期預測企業價值對EBITDA倍數約16倍，屬同行中最便宜。

大摩認為，ESR正加快提升資產管理規模，現價具吸引力，相信現時為入市機會，預期ESR未來推出新基金及REITs後估值會追落後。

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