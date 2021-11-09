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【新冠疫苗】英國NHS程式無加強劑資訊 或被部分國家拒入境

環球社會熱點 18:19 2021/11/09

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英國為應對冬季新冠肺炎疫情，已為逾1,000萬人接種加強劑。有英國媒體報道指，英國國民保健服務（NHS）程式未能顯示加強劑接種記錄，或導致旅客未能前往部分國家。航空公司敦促英國政府更新程式，英國政府發言人表示將繼續審查國際旅行認證，確保公民能出國旅行。

英國認可世衛批准新冠疫苗 包括科興及中國國藥 【下一頁】

由於擔心新冠疫苗有效減弱，奧地利、以色列和瑞士等國家為疫苗護照設立有效期，旅客需持有效期內的疫苗護照才能入境，民眾亦能選擇通過接種加強劑提升保護疫苗效用。另一種選擇，則是出示陰性新冠檢測或康復證明文件。

但英國《標準晚報》報道，手機應用程式「NHS Covid Pass」僅顯示首兩劑疫苗接種數據，加強劑數據卻未有列出。《電訊報》指設定或令希望出國渡假的英國人，無法入境部分要求完成第3針的國家。

英國航空業機構敦促政府更新程式，旅遊公司 The PC Agency首席行政總監查理斯（Paul Charles）表示，政府有迫切需要更新程式，令系統盡可能保持最新狀態，否則其他國家或拒絕英國公民入境。

英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打疫苗加強劑 【下一頁】

英國衛生部（The Department of Health and Social Care）承認，因為英國本土並不需要相關資訊，程式未有設置顯示加強劑接種資料。衛生部發言人表示，已得悉部分國家正在改變疫苗接種要求，當局將繼續審查國際旅行認證標準，確保英國公民盡可能輕鬆出國旅遊。

奧地利及克羅地亞原本計劃規定，所有旅客出示及疫苗護照有效期為270日，但現已延長至1年。以色列表示，入境旅客需要出示過去180日內，完成疫苗接種或已接種加強劑的證明。

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責任編輯：李俊儀

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