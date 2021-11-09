【半導體ETF】三星彭博環球半導體ETF今日掛牌

全球半導體短缺問題持續，亞洲首隻環球半導體ETF，由三星資產運用（香港）推出的「三星彭博環球半導體ETF」（股份代號：03132）於今日（9日）於港交所上市。投資者可於香港交易時段內買賣一籃子與環球半導體供應鏈相關的股票，投資全球7個市場，ETF上市價為2美元（約15.6港元），每手100個基金單位，入場費為200美元（約1,560港元），投資者可以有更多選擇。

「三星彭博環球半導體ETF」主打的是包含全球股票，基金追蹤彭博環球半導體20大指數，以收入為基礎選擇20隻成份股，捕捉環球半導體業務總收入最高的一些半導體巨頭，一些投資者難以購買的股票，如台積電（TSM）、ASML、三星電子等都在以在這裡找到。

三星資產運用（香港）有限公司ETF及被動型投資業務主管張嘉敏表示，半導體持續短缺，對代工廠及整合元件管理商等全球供應鏈的許多環節帶來衝擊。投資者一直在尋找可以在亞洲交易時段進行交易、具代表性的環球半導體供應鏈ETF。憑藉彭博持續成長的股票指數解決方案，以及其世界一流的產品支援作為堅強後盾，可以滿足投資者的迫切需求。

三星資產運用投資總監及副行政總裁Jaekyu Bae補充，隨着投資者對被動型投資的需求增加，公司希望能夠充分把握各樣主題趨勢即時投資的機會。彭博的股票指數產品和解決方案提供了理想的技術平台，有助快速發展此類業務。

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責任編輯：黃苑筠