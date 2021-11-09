加州核電廠使用期有望延長 學者倡保留有助減排

美國於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上承諾，在2050年實現碳中和，需要減少依賴化石燃料來減排。美國學者與顧問公司發表報告，建議加州延長核電廠的使用期，指此舉有助減排及達到碳中和目標。

英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和 【下一頁】

Diablo Canyon核電廠是加州唯一正在運作的核電廠，產能分別佔加州約8%的整體能源供應和及15%的無碳能源供應。核電廠的兩個核反應堆許可證，分別會於2024年及2025年到期。

美國史丹福大學、麻省理工學院、諮詢公司LucidCatalyst的研究人員發表報告，指延長加州Diablo Canyon核電廠使用期至2035年，加州電力部門碳排放水平可較2017年減少起碼10%，也可節省高達260億美元（約2,028億港元）的能源系統開支

專家更表示如果延長核電廠使用期至2045年，有助節省210億美元（約1,638億港元）的能源系統開支，也無需預留9萬英畝（約364平方公里）土地用於生產能源。

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雖然加州會加強發展風能和太陽能發電，來填補核電廠關閉造成的缺口。但熱浪去年8月席捲加州使電網不勝負荷，導致各區要輪流限電。

再加上電動車熱潮導致電網受壓，乾旱天氣也降低水力發電的產能，加州的電力系統仍然面臨嚴峻考驗。

美國前能源部長、史丹福大學物理學教授朱棣文表示，日本和德國近年關閉核電站，導致化石燃料的碳排放量增加。

他表示要以最佳方式應對氣候變化，建議考慮延長加州核電廠的使用期。

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責任編輯：鄭錦玲