【有相睇】12年前買港灣豪庭安居　現賣樓帳面賺「五球」移民

二手市場再錄業主移民賣樓個案，美聯物業黃永財說，大角咀港灣豪庭1座中低層D室，實用面積338平方呎，兩房間隔，望海景，業主因移民，故賣樓套現，原叫價742萬元，終減價14萬元，以728萬元成功出售單位，實用呎價約21,538元。

從代理提供的相片可見，雖然單位裝修不算新淨，但內櫳企理。據了解，原業主2009年4月以約220萬元購入上述單位，持貨12年，現帳面賺約508萬元，物業期內升值2.3倍。

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資料顯示，港灣豪庭位於大角咀福利街8號，於2002年開始入伙，分2期發展，提供3,520個單位，實用面積由320平方呎起，至最大608平方呎。

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