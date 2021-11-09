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【Google】Arts and Culture App新功能　能為家中寵物與世界名畫作比對

科技 18:00 2021/11/09

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Google早前曾推出一款名為「Arts and Culture」（藝術與文化）的手機App，用家只要上傳自拍照片，就可即時與世界各地博物館知名的藝術名畫人物比對。近日Google再為該App推出「寵物肖像」比對的新功能，用家上傳毛孩的照片後，系統就會再數秒內自動搜出寵物，與哪一幅藝術畫作、雕刻作品「撞臉」的配對結果。

【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 手遊系列有哪些？

全新的「寵物肖像」比對畫作功能，主要是經系統偵測後，便可得知該照片中的寵物與名畫作品的相似度百分比，甚至會列出該藝術作品的收藏地點、作品名稱，還提供該藝術作品的詳細資訊。

「寵物肖像」比對畫作功能，主要是經系統偵測後，便可得知該照片中的寵物與名畫作品的相似度百分比。

此外，App還內置把照片轉換為傳統藝術品風格的濾鏡效果，提供涵蓋抽象畫、印象畫等數十種不同風格的選項，如《吶喊》、《星夜》、草間彌生的波爾卡圓點等，同樣也適用於自拍照與寵物照。

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記者：廖淑瑩

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