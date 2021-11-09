【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議

在屯門搵租盤，大家可接受的租金上限是多少？如月租超過80萬元又會否考慮？最近有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租在屯門的2萬呎獨立屋，賣點是鄰近黃金海岸泳灘及哈羅國際學校，開價月租88萬元，結果引來網友激烈議論。

該業主形容放租單位為「香港獨一無二海灘別墅 Unique Beach Villa」，位於寧靜的地區，鄰近香港著名的黃金泳灘，只需步行3分鐘即可到達。獨立三層大屋連花園，設有免費停車場及免費WiFi、寬闊廚房、獨立房間浴室，備有健身室，桑拿室、恒溫泳池及按摩池等。他亦指單位地點交通方便，附近設有多個巴士站可穿梭不同地區。別墅包括6間套房，恒溫泳池, 桑拿房, 古董室, 連傢俱。背山面海, 咖啡灣, 近英國哈囉國際學校, 佔地約兩萬呎。

88萬月租獨立屋，一齊睇下究竟有幾豪華？

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從帖文內的相片來看，該獨立屋有3層高，室內裝修是傳統豪宅FEEL，在飯廳上有一張橢圓飯桌，應可足夠10至12人同枱吃飯。6間房間均配有套廁，裝修風格則各有不同，另外該單位擁有2個獨立花園及一個室外泳池，算是最大的賣點。

月租88萬帖文一出，立即引起網民熱議，大部份認為此盤租金超離地，表示：「88萬點解我唔租山頂？ 山頂最top的都可以租到4間了」、「月租88萬，根本就唔需要理有幾多個巴士站，但你又唔好同我講得2，3個車位呀」、「呢啲屋就唔好放fb啦！有錢人又點會係fb揾盤」、「可唔可以分租先？6間睡房分6戶放租，咁計都可以接受」、「貧窮限制我的想像，想知咩人會租？有錢嘅唔會浪費時間上網慢慢揾盤，無錢嘅租唔起」

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記者：李兆明