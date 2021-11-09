【世茂 813】 滙豐研究一舉降世茂評級至「減持」 目標價大劈六成 股價續創逾4年半低

上周五（5日）發聲明闢謠未有逾期或延期償付事項的世茂集團（00813），遭滙豐研究連降兩級至「減持」，目標價大削62%至8.6元。世茂今日（9日）股價曾大跌逾一成，低見8.66元，收報8.98元，跌7%，創逾4年半低位，成交額4.7億元。

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世茂上周五澄清與陸家嘴信託合作正常，亦表示將回購股份及債券。惟滙豐研究報告指，事件令世茂股價及債價都大受影響，因此將世茂的評級由「買入」下調至「減持」，認為經營前景正持續惡化。

該行指，即使撇開信貸情況，世茂早前兩度調低全年銷售目標，再降低12%至2,900億元人民幣，即按年下跌3%，反映世茂已跟隨萬科企業（02202）步伐，落入增長放緩的團隊，而且世茂項目自7月以來一直減價，意味世茂未來會面對毛利率的挑戰，可能令其喪失競爭力。

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記者：郭秀慧